La Gen Z provoque un bond record des utilisateurs actifs de Spotify

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify a enregistré un bond record de ses utilisateurs actifs, à 551 millions à la fin du deuxième trimestre, grâce en partie à un regain de popularité au sein de la "génération Z", a annoncé le groupe suédois mardi.

Cette performance dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur un nombre total de 529,9 millions d’utilisateurs actifs. La hausse de 27% sur un an s’explique en partie par la forte augmentation de nouveaux auditeurs de la "Gen Z", cette partie de la population née entre 1997 et 2010, affirme Spotify.

Porté par cette hausse du nombre d’abonnés, le chiffre d’affaires du fleuron suédois a bondi de 11% au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, à 3,2 milliards d’euros, conformément aux attentes. Les abonnés payants ont également augmenté de 17%, à 220 millions d’utilisateurs, au-dessus des attentes (217 millions).

Emboîtant le pas à ses concurrents tels qu’Apple et Amazon, le groupe a annoncé lundi augmenter le prix de ses abonnements premium sur plusieurs marchés à travers le monde. Le groupe a néanmoins vu sa perte opérationnelle se creuser considérablement d’avril à juin, à -247 millions d'euros, à cause, entre autres, de coûts de restructuration et de charges sociales. Au deuxième trimestre 2022, il avait perdu 194 millions d’euros. En juin, le leader du streaming musical avait annoncé la suppression de 200 postes dans ses activités de podcasts. La plateforme suédoise a investi des centaines de millions de dollars dans le podcast ces dernières années. Mais la rentabilité de ce créneau reste encore à démontrer, selon les analystes.

Malgré sa position de leader sur le marché, l’entreprise n’a jamais affiché de bénéfice net sur un an et ne réalise qu’occasionnellement des bénéfices trimestriels.