La Gen Z modernise le journal intime pour améliorer son bien-être.

Sur TikTok, de plus en plus de posts montrent des internautes tenir un journal intime. Les internautes s’arment de leurs meilleurs stylos plume et de leurs fluos pour montrer à quel point un carnet de notes peut aider à surmonter les problèmes du quotidien et capturer les souvenirs.

Le hashtag "journaling ideas" totalise plus de 400 millions de vues. Le journal intime, que l’on rangeait autrefois précieusement à l’abri des regards, est devenu le nouveau rituel de la génération Z sur TikTok. Cette tendance porte un nom, le "journaling", comprendre le fait d’écrire ses pensées et ses sentiments sur papier chaque jour, à tout moment.