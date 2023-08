La Gen Z et son smartphone : unis pour le meilleur… Et pour le pire

Tik Tok, Instagram, Snapchat… Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies, et plus particulièrement de la Gen Z, qui baigne depuis sa naissance dans l’univers d’internet. Le documentaire "I am Gen Z", disponible dès maintenant sur Auvio, explore l’impact qu’a pu avoir cette révolution numérique sur nos vies, nos cerveaux, mais surtout notre santé mentale.

Le 9 janvier 2007, Steve Job présentait lors d’une conférence le premier Iphone, un outil révolutionnaire qui n’allait pas tarder à marquer son empreinte sur notre monde. Et de fait : aujourd’hui, les smartphones sont partout. Dans les transports, dans la rue, au travail, et même en vacances… On envisage difficilement de se déplacer où que ce soit sans son portable. Et c’est d’autant plus vrai pour la Gen Z, la première génération d’ados à avoir grandi avec un téléphone dans la main.

Au cours des 15 dernières années, on a en effet pu voir les jeunes devenir de plus en plus addicts à ces nouvelles technologies. Une relation forte, presque fusionnelle, voire toxique sur certains points. Car si les réseaux sociaux permettent aujourd’hui de communiquer davantage avec ses proches, de faire des rencontres plus facilement, ou de trouver refuge au sein de communautés en ligne, ceux-ci semblent également avoir eu un impact dévastateur sur la santé mentale des plus jeunes. Suite à l’apparition de ces nouvelles technologies, les cas de dépression et d’anxiété ont drastiquement augmenté, sans parler du taux de suicide, qui a lui aussi connu une forte hausse.

Contrairement à ce que le marketing cherche à nous faire croire, il semblerait donc que l’hyperconnexion isole davantage qu’elle nous rapproche les uns des autres…

Pourquoi vous n’arrivez pas à lâcher votre smartphone ?

Si les réseaux sociaux sont à ce point néfastes pour notre santé mentale, pourquoi ne pas simplement poser notre smartphone sur une table et regarder ailleurs ?

Si vous êtes vous-même un adepte de Facebook, Instagram ou TikTok, vous aurez certainement remarqué que ce n’est pas si simple. En effet, les téléphones intelligents sont pensés pour répondre à un grand nombre de nos besoins. Alors que bon nombre d’entre eux auraient auparavant nécessité un effort, il suffit aujourd’hui d’appuyer sur un simple bouton pour enclencher dans votre cerveau un mécanisme de production de dopamine. Une hormone qui vous fera ressentir une sensation de plaisir immédiat, et à laquelle il devient difficile de renoncer une fois qu’on y a goûté.

Le système des notifications, susceptibles d’apparaître à n’importe quel moment de la journée, n’est lui non plus pas sans conséquence, puisqu’il pousse les utilisateurs à emporter leur téléphone partout où ils vont, et même à les garder allumés la nuit.

Un phénomène accentué par le fonctionnement des algorithmes de recommandation des différentes plateformes, pensés pour capter l’attention des utilisateurs et la garder.

Pourquoi les réseaux sociaux ne rendent pas heureux ?

Sachant que les réseaux sociaux boostent la production de dopamine dans nos cerveaux, ceux-ci ne devraient-ils pas, en toute logique, nous rendre plus heureux ?

Malheureusement, ce n’est pas ce que montrent les différentes analyses menées sur le sujet. Au contraire, les ados ayant à portée de mains une solution à bon nombre de leurs problèmes, ceux-ci n’ont plus l’occasion de se mesurer à leurs peurs, ce qui conduit nombre d’entre eux à développer des problèmes d’anxiété. En cas de malaise, par exemple, il est plus facile de se réfugier derrière son téléphone, pour éviter d’avoir à affronter une situation embarrassante.

À l’heure où chacun se crée dès son plus jeune âge une image de marque destinée aux réseaux sociaux, on constate par ailleurs que les adolescents sont soumis à des pressions de plus en plus importantes vis-à-vis de leur apparence et de leur comportement. Plus conscients d’eux-mêmes, ils peinent à lâcher prise et cherchent perpétuellement à contrôler ce à quoi ils ressemblent. Une tendance au perfectionnisme qui se traduit d’une part par l’utilisation de filtres, dont les effets néfastes son bien connus, et d’autre part par une quête effrénée vers le progrès et la productivité. Alors que les Millennials sont davantage susceptibles de faire un burn-out émotionnel, la Gen Z risque ainsi de s’épuiser dans cette course ininterrompue vers la réussite, si elle ne lève pas rapidement le pied.

Les communautés sur internet : pas toujours une bonne chose

Si la Gen Z souffre de l’avènement des nouvelles technologies, elle n’hésite pas à s’en servir pour démocratiser la parole autour de sujets liés à la santé mentale. Des initiatives qui la plupart du temps partent d’un bon sentiment, mais qui peuvent également avoir des conséquences dévastatrices dans certains cas.

L’activiste et chercheuse Natasha Devon explique par exemple que "il existe un phénomène de contagion en ce qui concerne l’automutilation". C’est-à-dire qu’on assiste aujourd’hui à l’apparition de groupes encourageant l’automutilation, sur lesquels des jeunes se réunissent pour vivre cette expérience ensemble. Un phénomène qui, d’après le psychologue Paul Marsden, serait renforcé par la normalisation de ce type de comportements autodestructeurs sur les réseaux.

De même, il n’est pas rare que des groupes dédiés au soutien entre personnes souffrant d’anorexie véhiculent des conseils pour maigrir ou contourner la détection de la maladie.

Quel futur pour la Gen Z ?

À n’en point douter, le développement des nouvelles technologies, et tout particulièrement des intelligences artificielles, représentera un défi de taille pour le monde de demain. Des enjeux que la Gen Z comprend mieux que quiconque, et face auxquels elle fait preuve d’une détermination et d’un engagement impressionnants. Tout dépendra, en somme, de l’utilisation qui sera faite dans les années à venir des nouvelles technologies, et des solutions que cette nouvelle génération apportera pour contrer ses effets néfastes.

"I am Gen Z", un documentaire à découvrir dès maintenant sur Auvio.