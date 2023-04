La Gen Z américaine devient végane plus pour sa santé que pour la planète.

Si l'on estime que la population végane concerne environ 6% de personnes dans le monde, selon une étude de marché d'Euromonitor et l'on sait que l'Inde regroupe le plus grand nombre de végétariens pour des raisons culturelles et religieuses, l'Amérique du Nord incarne l'avenir du véganisme à court terme. Selon Grand View Research, ce continent représente plus de 35% des revenus réalisés en 2021 par des produits végans. Ce rayon est sollicité par un grand nombre d'intolérants au lactose, mais aussi par une population de plus en plus soucieuse du bien-être animal.

Pourtant, s'il est logique d'avancer des arguments éthiques afin d'expliquer le dynamisme du régime végane, la jeune génération américaine, c'est-à-dire celle née entre 1997 et 2022 (la fameuse Gen Z) sollicite davantage des explications d'ordre médical pour soutenir son envie de véganisme. C'est la conclusion surprenante d'une étude menée par le Medical Inspiration Daily For Stronger Society (MIDSS).

La moitié (52,1%) des 101 répondants végans interrogés respectent ce régime alimentaire afin de préserver sa santé.

Les jeunes Américains ont visiblement conscience qu'en éliminant les protéines animales de leur assiette, ils réduisent les risques de développer une maladie cardiovasculaire ou chronique comme le diabète.