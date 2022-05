La "Gazette du feu rouge", la bande dessinée qui fait patienter les piétons avant de traverser

Des BD aucunement militantes

"J’ai beaucoup marché, je me suis beaucoup promené pendant le confinement", se souvient JBGG. "Et quand on se promène, on est amené à s’arrêter aux feux rouges. Et souvent, il y a des stickers revendicatifs, collés lors de manifestations. Ou alors des messages vous invitant à faire ceci ou ne pas faire cela. Des stickers d’événements qui sont passés depuis belle lurette. Ben moi, je le lis ça. Je suis curieux. L’idée m’est venue ainsi : j’attends au passage piéton, j’aime lire les messages de ces stickers, donc d’autres doivent aussi aimer cela."

"Comme je suis paresseux", en février 2022, JBGG se lance enfin dans le partage de ses réflexions, sous la forme d’une bande dessinée "aucunement militante". "Il y a parfois un peu de politique…", reconnaît-il, comme sur l’une de ses premières gazettes dans laquelle il était question de pass sanitaire. "Tout le monde était soit pour ou contre le pass, soit pour ou contre le vaccin. Moi, ça me donnait l’idée d’un jeu de mots, bêtement. Dans mon histoire, un personnage veut entrer dans un café mais l’entrée lui est refusée. Et le patron lui dit : 'Pas de pass, pas de tapas !' C’est drôle non ?"

L’auteur, qui se représente dans ses histoires, commence par imprimer une cinquantaine d’exemplaires du premier numéro pour les coller principalement sur les axes où JBGG déambule au quotidien comme rue de la Loi, à Botanique, le long du canal près de Sainctelette, à Van Praet également…

Le but n’est pas d’inonder tout Bruxelles

"Le but n’est pas d’inonder tout Bruxelles. Mais ce sera toujours sur des feux rouges, rarement ailleurs. Moi, je veux amuser les piétons et les cyclistes. Qu’ils se disent : c’est drôle ou c’est nul. Ce que j’aime aussi, c’est le côté provisoire du dessin, du papier. Après quelques semaines, certains dessins sont usés, arrachés, barrés… J’aime bien ce côté périssable…"