La gare des Guillemins de Liège gardera ses couleurs une année de plus

L’œuvre éphémère de l’artiste français Daniel Buren installée sur le toit de la gare des Guillemins est prolongée d’une année. L'œuvre d'art en panneaux de vinyle sera visible jusqu'en octobre 2024, au lieu d'octobre 2023 comme c'était initialement prévu.

Le toit coloré de la gare des Guillemins à Liège a fait polémique tout comme il a vu les yeux ébahis des Liégeois. En octobre 2022 a lieu l’inauguration aux Guillemins de l'œuvre d'art multicolore, signée Daniel Buren. Nombreux étaient les Liégeois à manifester leur mécontentement. En cause : le coût du projet, c’est-à-dire 600 000 euros, dont 60 000 euros d'argent public. Et voilà que l'œuvre intitulée "comme tombées du ciel, les couleurs in situ en mouvement" sera prolongée d'un an.