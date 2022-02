La gare de Nivelles ouvre deux nouveaux quais ce lundi

Les deux nouveaux quais, qui sont donc ouverts ce lundi matin, sont situés dans le prolongement de la future gare, dont le chantier touche à sa fin. On le sait : l’ensemble de ces nouveaux aménagements s’inscrivent dans le cadre de l’arrivée du RER, Nivelles étant considéré à ce stade comme le terminus de ce réseau express régional annoncé… depuis de très longues années.

Ces quais 1 et 2 – attention au changement de numérotation, il y aura désormais six quais à la gare de Nivelles ! – seront accessibles pour les voyageurs à partir du nouveau couloir sous-voies, ainsi que via le nouvel escalier qui longe l’arrière du bâtiment en cours de finition.

“ Les guichets et la salle d’attente restent dans l’ancienne gare , précise la porte-parole de la SNCB, Marianne Hiernaux. Leur déménagement est prévu dans les prochaines semaines, pour la fin des travaux du nouveau bâtiment.”

Pour rappel, il y a un an, la Ville de Nivelles avait entamé des démarches auprès de la SNCB pour que la gare actuelle (la majorité MR-Ecolo estime qu’il s’agit d’un bâtiment typique et appartenant à l’histoire du quartier) ne soit pas démolie purement et simplement après la mise en service du “bâtiment voyageurs” moderne.

De récents échanges de courriers avec le collège communal confirment que la Ville ne sera pas candidate pour le rachat, et on se dirige donc aujourd’hui vers une mise en vente de l’immeuble.

Au dernier conseil communal, l’opposition avait suggéré que des contacts soient noués à divers niveaux, avec l’Agence immobilière sociale provinciale ou avec la Régie des bâtiments notamment, pour éviter une vente au privé.

Les nouveaux quais construits dans le prolongement du futur “bâtiment voyageurs” sont accessibles via un nouveau couloir.

Dans un communiqué, la SNCB précise que des stewards seront également présents afin d’orienter les utilisateurs dans ce changement radical de leurs habitudes.