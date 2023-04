La gare de Courtrai figure parmi les principaux monuments européens en péril

La Ville de Courtrai et la société de transport ferroviaire SNCB ont réagi en annonçant maintenir leur projet de construction d’une nouvelle gare, soulignant l’importance d’avoir un nouveau bâtiment accessible à tous et multifonctionnel.

La Ville de Courtrai salue l’engagement d’Europa Nostra et de l’ASBL VVIA en faveur du patrimoine, mais estime néanmoins que la ville "mérite une nouvelle gare moderne et accessible à tous". Le conseil communal a également fait la promesse de préserver les œuvres d’art, la sculpture présente sur la façade et le bas-relief dans le hall où se trouvent les guichets. Malgré cela, la Ville de Courtrai ne semble pas vouloir modifier son projet de rénovation de la gare. "L’époque où la gare n’était qu’un hall de guichets au bord des voies est bel et bien révolue". Elle estime également "qu’une gare moderne doit répondre à de nombreuses exigences en matière de mobilité".

La Ville entend également améliorer l’accessibilité de cette gare qu’elle juge actuellement insuffisante. L’enjeu principal, selon elle, est que piétons, cyclistes, automobilistes, usagers des bus et des trains puissent passer plus facilement d’un mode de transport à un autre. La rénovation de cette gare fait partie d’un plan directeur datant de 2010, les travaux ayant débuté en 2019, rappelle l’administration communale de Courtrai.