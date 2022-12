La gare de Charleroi-Sud devient Charleroi-Central

À partir de ce mercredi, ne dites plus Charleroi Sud… Mais Charleroi-Central ! La plus importante gare carolo change de nom, une première depuis sa création en 1843. Après une demande de la Ville de Charleroi, la SNCB a accepté ce nouveau nom. Le but : s’adapter à la géographie actuelle de la commune.

La gare de Charleroi-Sud ne se trouvait plus au sud de la ville depuis longtemps. "À l’origine, la gare, qui se trouve entre le Canal et la commune de Marcinelle, était située au sud de la commune de Charleroi. Mais depuis la fusion des communes en 1977, la géographie a changé, explique André Lierneux, historien et guide à la Maison du Tourisme de Charleroi. Des communes comme Marcinelle ou Gilly ont été rattachées à Charleroi. Désormais, le nord de la commune ne se trouve plus à Charleroi 6000, mais à Gosselies. De même pour le sud, qui se trouve désormais à Mont-sur-Marchienne",

Selon l’historien, ce changement d’appellation correspond davantage à la réalité.