La gare de Bruxelles-Nord ne sera pas classée

La gare du Nord à Schaerbeek ne sera pas classée. C’est la décision prise ce jeudi par le gouvernement bruxellois. Des associations comme le BRAL (Mouvement urbain pour un Bruxelles plus durable) et la Commission royale des Monuments et Sites avaient pourtant demandé à la Région d’entamer une procédure de classement. Une pétition avait même récolté plus de 2000 signataires. Elle avait été lancée fin 2022 suite au remplacement par la SNCB, propriétaire et gestionnaire, des bancs historiques en bois présents sur les quais de la gare par des bancs métalliques, plus modernes et beaucoup plus froids. Une décision qui avait ému des usagers de l’infrastructure parlant de destruction du patrimoine.