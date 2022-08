La gardienne du Standard, Hillary Damman, démarre sa saison avec une bêtise improbable face à Bruges

Tout le monde a le droit à des jours avec et des jours sans… C’est comme ça, ça arrive ! Eh bien on dirait que ce samedi n’était pas la journée d’Hillary Damman, la gardienne du Standard Femina qui entamait sa saison 2022-2023 de la Super League face au Club Brugge à Roeselare.

Juste avant la mi-temps, alors que le Standard mène 1-2, Elien Nielsen, défenseuse chez les Rouges, remet maladroitement, malencontreusement, le ballon dans les pieds de sa gardienne. Celle-ci fait mine de se pencher pour récupérer la balle mais, elle hésite, ne sachant pas si elle pouvait prendre le cuir tout juste envoyé par sa coéquipière en main. Elle hésite trop longtemps et lorsqu’une joueuse de Bruges, L’udmila Mat’avkova, qui a aussi joué pour l’équipe de Charleroi, s’approche, la gardienne panique et laisse le champ libre à la joueuse brugeoise. Elle ne se prive pas de récupérer le ballon à ses pieds et de le planter au fond des filets, égalisant le score, qui ne bougera plus, sous le regard médusé de ses adversaires. Une erreur douloureuse pour la gardienne qui s’est illustrée tout le long du match.