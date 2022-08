La garde rapprochée d’Evenepoel va entrer en scène sur les monts basques : "On est à 100% derrière lui"

Avec Dries Devenyns (39 ans), Pieter Serry (33) est le coureur le plus expérimenté de cette sélection… et sans doute aussi le plus polyvalent. Une qualité qui sera d’une grande utilité durant ces trois semaines.

"C’est vrai que je suis un bon rouleur dans la plaine et que je survis assez bien en montagne", acquiesce-t-il avant de détailler ses missions sur cette Vuelta.

"Parfois, ma mission est de rendre la course la plus dure possible comme j’ai fait à San Sebastian. Je pense que le peloton a bien souffert ce jour-là. Remco était très content de ce boulot. Je peux refaire ça mais je peux aussi travailler dans la plaine pour chasser les échappés ou encore le replacer dans le peloton dans les 10 derniers kilomètres par exemple", explique celui qui devrait être un élément très précieux dans cette sélection.