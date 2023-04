La garde rapprochée d’Evenepoel : Louis Vervaeke, "comme un frère" pour Remco

La mission de celui qui habite alors Marneffe, près de Huy, est simple : aider son leader à remporter son premier Grand Tour. À l’époque, dans une interview accordée à Samuël Grulois, explique ce qu’il peut ou doit apporter à son cadet. "Je veux l’aider dans les moments plus compliqués, lui tendre une oreille attentive s’il veut parler. Et sur le plan sportif, je peux le guider tactiquement. J’aimerais devenir un bon domestique sur les pédales, pédaler fort et être présent dans les instants décisifs de la course" se projetait Vervaeke. Force est de constater que l’ancien grand espoir y est plutôt bien parvenu. Pour sa première collaboration avec Evenepoel sur une course de trois semaines, il permet à son chef de file de l’emporter à la Vuelta.

Louis ça commence à être comme un frère (Remco Evenepoel)

Un succès qui a continué de tisser des liens devenus plus solides encore depuis. "Pour être honnête, Louis ça commence à être comme mon frère, expliquait Evenepoel à notre micro lors de Liège-Bastogne-Liège. Dès qu’il est dans l’équipe, on partage la chambre. Je peux tout lui dire, il me dit tout, des choses privées que je ne vais bien sûr pas dire ici. Mais je pense que Louis commence à être dans mes meilleurs amis. Nos femmes s’entendent bien et se parlent beaucoup donc je suis très heureux qu’il soit dans mon équipe."

Cette entente entre les deux coureurs n’échappe évidemment pas à l’œil de leur équipe. À commencer par leur directeur sportif Klaas Lodewyck. "Les grands coureurs ont toujours eu un partenaire de chambre important. Louis est très calme et à l’écoute. C’est important pour Remco, évoquait le Belge au micro de Kevin Paepen avant la Flèche Wallone. En plus, Louis est quelqu’un qui peut emmener un gros tempo sur une longue durée dans les montées."

Preuve que le valet de cœur de Remco sait aussi piquer.