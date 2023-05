La garde rapprochée d’Evenepoel : Ilan Van Wilder, le dernier étage de la fusée Remco

Dans son équipe, tout le monde se félicite des capacités de Van Wilder. "Il est capable d’accélérer très fort en tête du peloton. Il est très explosif. Vervaeke préfère davantage emmener un rythme soutenu sur une plus longue distance, ils sont donc complémentaires puisque l’un a des qualités que l’autre n’a pas et vice-versa" mettait en lumière Klaas Lodewyck au départ de la Flèche Wallonne.

Et l’importance de ce rôle capital dans les montées, Van Wilder en est le premier conscient. "J’espère pouvoir aller le plus loin possible aux côtés de Remco. Je vais essayer qu’il puisse s’économiser un maximum. C’est un leader assez relax et il a beaucoup de respect et il remercie toujours son équipe quoi qu’il arrive" concluait Van Wilder.

Nul doute néanmoins qu’il préférera être remercié par un maillot rose plutôt qu’une vareuse arc-en-ciel d’ici quelques semaines du côté de Milan.