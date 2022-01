La garde de la reine rend un bel hommage à Meat Loaf à Buckingham Palace

Meat Loaf a fait l'objet d'un hommage royal le week-end dernier lorsque des musiciens de la Queen's Guard ont interprété une version de son classique "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" devant le Palais de Buckingham à Londres.

On a appris la semaine dernière la disparition du chanteur Meat Loaf à l’âge de 74 ans.

Le chanteur américain a eu du succès dans son pays natal, mais Meat Loaf était véritablement vénéré en Grande-Bretagne ou on le considérait comme un citoyen d'honneur.

Il a connu ses plus grands succès dans les charts au Royaume-Uni, dont "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" qui est devenu le single le plus vendu de l'année 1993.

Un clip tourné depuis l'extérieur des portes du palais de Buckingham nous montre des membres de la fanfare de la Garde de la Reine interprétant leur version de ce tube de 1993.