"La Garçonnière" de Billy Wilder, le film sarcastique aux 5 Oscars qui égratigne la société américaine

Grand succès couronné de 5 Oscars, la comédie de Billy Wilder est un chef-d'œuvre sur le mal-être contemporain, les humiliations sociales, sexuelles et sentimentales. Il est à découvrir le 1er janvier à 20h35 sur La Trois et Auvio !

À New York, C.C. Baxter un employé célibataire, prête son appartement à des cadres de sa compagnie d’assurances, qui s’en servent pour accueillir leurs rendez-vous galants. La situation est intenable pour le pauvre homme auquel on fait miroiter une promotion en échange de ses services…

Le scénario de ce film doux amer a été écrit par un fidèle collaborateur de Billy Wilder, I. A. L. Diamond, à qui l'on doit déjà "Ariane" et Fedora". Cette comédie vaudevillesque se moque des travers de la société américaine, du mythe du Self Made Man à l'American Way of Life. Elle pointe aussi l'hypocrisie des foyers bien-pensants. L'infidélité est présente derrière les apparences. Billy Wilder, en fin observateur, s'amuse à critiquer les systèmes qu'on ne remet pas en cause et ne rate pas son tableau ironique de l'aliénation au travail.