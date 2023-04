La "garbologie" ou la science des déchets

Loin de se cantonner à la santé publique, la garbologie s'est rapidement déployée dans d'autres domaines (politique, économique, marketing, sociologique, journalistique...). Au début des années 2000, une étude de terrain réalisée aux États-Unis a par exemple employé cette méthode dans le but d'étudier les habitudes alimentaires des participants.

La garbologie est devenue une véritable discipline : elle est même enseignée dans plusieurs universités aux États-Unis.

En France, il est d'ailleurs de plus en plus courant que des écoles primaires proposent des journées spécialement consacrées à la collecte et l'analyse des déchets.

Mais elle a surtout le mérite de nous sensibiliser à l'ampleur et l'impact de notre propre consommation et plus particulièrement à notre production de déchets, que ce soit en termes de pollution plastique ou de gaspillage alimentaire.