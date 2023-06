La Gantoise – Standard : les Liégeois vers un 6e match sans victoire ? (Direct audio et commenté 20h30)

Les extrêmes des Europe Play-offs s’affrontent ce samedi soir. Le Standard, humilié sur sa pelouse le week-end dernier et toujours à la recherche de sa première victoire, se déplace à La Gantoise, toujours invaincue depuis le début des Play-offs. Cette rencontre est à suivre en direct audio et commenté dès 20h30.

Après une phase classique plus qu’encourageante, le Standard ne s’est pas montré à la hauteur des espoirs que l’on plaçait en lui en PO2. Avec 3 défaites et 2 partages, les Rouches ferment la marche au classement avec 30 points. Depuis le départ de Ronny Deila pour le Club Bruges, la situation s’est encore détériorée avec une humiliation subie face au Cercle Bruges (0-4) à Sclessin.

Parviendront-ils à relever la tête ? La tâche s’annonce en tout cas ardue. Car en face, les Buffalos sont en pleine confiance et dominent de la tête et des épaules ces Europe Play-offs avec 4 victoires et 1 partage. Cette rencontre face au Standard comptera pour du beurre puisque les troupes d’Hein Vanhaezebrouck sont d’ores et déjà assurées de terminer en tête.