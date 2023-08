La Gantoise s’impose à Westerlo et rejoint l’Union Saint-Gilloise en tête

La Gantoise s’est imposée 1-3 sur le terrain de Westerlo pour le dernier match de la 3e journée de Jupiler Pro League dimanche. Les Buffalos enchaînent un troisième succès en autant de rencontres et rejoignent l’Union Saint-Gilloise en tête du classement.

Après un round d’observation dans le premier quart d’heure, Westerlo a bénéficié d’un penalty pour une faute de main de Jordan Torunarigha dans le rectangle. Nicolas Madsen a pris Paul Nardi à contre-pied pour donner l’avance aux Campinois (17e, 1-0). La réaction gantoise s’est fait attendre et, après une tentative de Gift Orban (26e), les Buffalos ont égalisé grâce à une phase arrêtée. Sur un corner botté par Hyun-Seok Hong, Tsuyoshi Watanabe s’est élevé plus haut que tout le monde pour rétablir l’égalité (35e, 1-1). Après la pause, Westerlo a eu une occasion trois étoiles de reprendre l’avance mais Pietro Perdichizzi, oublié au petit rectangle par la défense gantoise, a tiré sur Nardi (50e). Les Campinois se sont ensuite tiré une balle dans le pied. Après un mauvais dégagement de Sinan Bolat dans les pieds de Sven Kums, le capitaine gantois a servi Hugo Cuypers qui a mystifié le gardien turc (60e, 1-2). Les joueurs d’Hein Vanhaezebrouck ont ensuite enfoncé le clou sur un penalty transformé par Cuypers, auteur de son 9e but en six matches toutes compétitions confondues, après une faute de Bryan Reynolds sur Malick Fofana (75e, 1-3).

Avec ce troisième succès en autant de rencontres, les Gantois rejoignent l’Union Saint-Gilloise, qui a battu Oud-Heverlee Louvain (5-1) samedi, en tête du classement. Westerlo voit son compteur rester bloqué à 1 point.