La Gantoise s’impose à Nicosie et accède aux poules de la Conference League, Genk qualifié aussi dans la souffrance

Mission réussie pour Gand qui s’est facilement qualifié pour les poules de la Conference League en battant l’Apoel Nicosie par 1-2 (score total 4-1). Les hommes d’Hein Vanhaezebrouck ont dominé la rencontre avec un but dans chaque mi-temps. Le Racing Genk a eu plus de mal face à l'Adana Demirspor mais se qualifie aux tirs au but.

Victorieux 2-0 à domicile, les Gantois n'ont jamais vraiment tremblé ce jeudi face à l'APOEL. C’est Nicosie qui se procure une première occasion après trois minutes. Mais Davy Roef est présent. Hormis ça, peu, ou pas grand-chose à se mettre sous les dents. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le score évoluer. Matisse Samoise reprend un centre du gauche et fait trembler les filets. C’est 0-1 à la mi-temps et la Gantoise a fait le plus dur dans cette double confrontation.

En deuxième période, Orban passe tout près du 0-2. Mais il est hors-jeu pour quelques centimètres. Gand domine bien cette partie et se dirige doucement, mais sûrement, vers une qualification méritée. Le 0-2 arrive d’ailleurs à la 78e via Tissoudali. En fin de rencontre, Nicosie fait 1-2 via un but contre son camp de Davy Roef. Mais cela ne change rien. Gand s'impose et se qualifie pour les poules de la Conference League.

Quart de finaliste la saison dernière tout comme Anderlecht dans cette 3e division européenne, La Gantoise connaîtra ses adversaires lors du tirage au sort vendredi (14h30) à Monaco. Il concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de barrage.