La Gantoise s'impose à Bruges et s'adjuge le "Choc des Flandres", les Brugeois à douze points de l'Union !

Gand est allé s'imposer sur la pelouse du Club de Bruges (1-2) lors du "Choc des Flandres", ce dimanche dans le cadre de la 26ème journée de Pro League. Voilà les Blauw & Zwart scotchés à la troisième place du classement, à douze points du leader, l'Union Saint-Gilloise, vainqueur à l'Antwerp samedi, alors que Gand reste sixième, à trois points de Charleroi, avec un total de quarante points.

Battu 6-1 à l'aller, le Club de Bruges s'est créé quelques occasions très nettes en début de première période, notamment via le nouveau venu Tajon Buchanan ou encore Charles De Ketelaere, sans succès.

Hein Vanhaezebrouck réclamait plus d'efficacité de la part de ses joueurs, il a été servi : peu avant la pause, Tarik Tissoudali s'est amusé dans la défense brugeoise et a servi Andrew Hjulsager, dont le boulet de canon a fini au fond des filets de Simon Mignolet (36' 0-1). Un tir cadré, un but pour les Buffalos !

Après quelques offensives brugeoises, Tarik Tissoudali, décidément très décisif ce dimanche, a profité d'une déviation lumineuse de Laurent Depoitre pour se présenter devant Simon Mignolet et placer le ballon hors de portée du gardien brugeois (67' 2-0). L'international marocain a dédié son but à Rayan, le petit Marocain tombé accidentellement dans un puits en début de semaine et retrouvé mort samedi.

C'est sur phase arrêtée que Bruges a réussi à réduire le score : Charles De Ketelaere a jailli au premier poteau pour reprendre, de la tête, un coup de coin botté par Noa Lang (76' 1-2). Les champions en titre ont ensuite tenté d'arracher le partage, sans succès : et de deux victoires pour La Gantoise face au Club de Bruges cette saison !

Juste avant le coup de sifflet final, Eder Balanta a été exclu pour abus de cartons jaunes. Dans la foulée, c'est Noa Lang qui, pour des propos qui n'ont pas échappé à l'arbitre, a écopé d'une carte rouge directe !