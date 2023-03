La Gantoise s'impose 1-4 à Istanbul Basaksehir et passe en quarts de finale de la Conference League

La Gantoise poursuit son aventure européenne : après leur partage 1-1 à l'aller, les Buffalos se sont imposés sur le score sans appel de 1-4 face à Istanbul Basaksehir, ce mercredi en Turquie.

L'équipe entraînée par Hein Vanhaezebrouck est la première qualifiée pour les quarts de finale de la Conference League. Les Gantois pourraient être rejoints par Anderlecht à ce stade de la compétition en cas de victoire des Bruxellois à Villarreal jeudi soir.

Après un début de rencontre dominé par les Stambouliotes, Gand a commencé à poser le pied sur le ballon et à s'installer dans le camp adverse aux alentours de la demi-heure de jeu.

Les Gantois étaient bien dans le match, mais personne ne pouvait s'attendre à un tel feu d'artifice : entre la 31e et la 37e, les Buffalos ont inscrit quatre buts, dont un hat-trick pour Gift Orban (31' 0-1, 32' 0-2, 34' 0-3).

Trois buts en moins de quatre minutes, en 205 secondes exactement, pour la machine à marquer nigériane. La GTI de Gand en est désormais à 12 buts en 9 matches, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts avec La Gantoise le 11 février dernier !

Hugo Cuypers s'est ensuite invité à la fête, d'une jolie reprise de la tête (37' 0-4). Quatre des cinq premiers tirs cadrés des Buffalos ont fait mouche : cette efficacité diabolique a dégoûté les joueurs de Basaksehir, complètement groggys après ces quelques minutes de folie.

La seconde période a été bien moins animée, les Gantois se "contentant" d'annihiler les rares offensives stambouliotes. En tout cas jusqu'à la 88e minute : Adnan Januzaj, fraîchement monté au jeu, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs - et son premier but de la saison - en trompant Davy Roef (88' 1-4). Un but pour l'honneur, et sans doute bon pour le moral de l'ancien Diable Rouge.