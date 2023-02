La Gantoise s'en sort aux tirs au but face à Qarabag et poursuit son aventure en Conference League

La Gantoise a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Conference League grâce à sa victoire face aux Azerbaïdjanais de Qarabag (1-0, 5-3 après t.a.b.) lors du match retour des barrages, ce jeudi soir à la Ghelamco Arena. Battus 1-0 à l'aller la semaine dernière, les Buffalos ont dû puiser dans leurs réserves pour arracher leur qualification au terme de la séance de tirs au but !

Il y aura donc deux clubs belges à ce stade de la compétition : plus tôt dans la soirée, Anderlecht avait réussi à éliminer Ludogorets au terme d'une séance de tirs au but à sens unique.

Après une première période au cours de laquelle ils s'étaient montrés peu inspirés, les Gantois sont montés en puissance après la pause et ont réussi à trouver la faille dans la défense azerbaïdjanaise via leur nouvel attaquant nigérian Gift Orban, 20 ans, qui venait de remplacer Laurent Depoitre (74' 1-0).

Mieux dans le match et plus frais que leurs adversaires, les Flandriens ont dominé la prolongation, sans toutefois réussir à véritablement inquiéter le portier de Qarabag et à inscrire le but décisif.

C'est donc aux tirs au but que s'est jouée la qualification : alors que les sept premiers tireurs avaient fait termbler les filets, Davy Roef a stoppé la quatrième tentative azerbaïdjanaise. Et le jeune Cederick Van Daele, 22 ans et monté au jeu en fin de prolongation, a offert la qualification aux Gantois d'un tir puissant du pied gauche.