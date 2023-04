La Gantoise s’écroule en deuxième période à West Ham et quitte la Conference League en quarts de finale (4-1)

Au retour des vestiaires, la rencontre prend une autre tournure. West Ham décide de passer la seconde et accule les Gantois dans leur camp. Coufal frappe d’abord sur la latte et dans la foulée, c’est le poteau qui sauve Roef. Les Buffalos n’ont même pas le temps de dire "ouf" que les Hammers sont de nouveau à l’attaque. Et comme en première mi-temps, c’est sur une phase arrêtée que les Anglais vont faire la différence, sur un penalty converti par Paqueta (2-1, 55').

Complètement à la rue en Premier League, West Ham va se défouler sur La Gantoise en 2e mi-temps. Les Hammers ne laissent pas respirer leurs adversaires et marquent encore deux buts signés Rice (3-1, 58') et Antonio pour un doublé (4-1, 64').

La Gantoise quitte la scène européenne au stade des quarts de finale. De son côté, West Ham affrontera l’AZ, vainqueur d’Anderlecht, en demi-finales de la Conference League.