La Gantoise remporte sa quatrième Coupe de Belgique aux tirs au but face à Anderlecht

La Gantoise remporte sa quatrième Coupe de Belgique après avoir battu Anderlecht aux tirs au but après un score nul et vierge au terme des 120 minutes.

Cinq minutes plus tard, Anderlecht réagit d’une bien belle manière. Après une action collective intéressante, Joshua Zirkzee décale vers Michael Murillo côté droit. Le latéral centre alors au sol pour Yari Verschaeren qui dévie en un temps. Pas de quoi cependant inquiéter un Davy Roef attentif. Deux petites minutes plus tard, Lior Refaelov tente une bicyclette acrobatique qui passe à côté des cages gantoises.

La plus grosse occasion arrive finalement juste avant le repos. Bezus place une tête imparable et pense ouvrir le score mais l’arbitre annule finalement le but pour une position de hors-jeu de l’attaquant ukrainien.

Voyant que son équipe ne parvient pas à inverser la tendance, Kompany procède à un triple changement à l’heure de jeu. Exit donc Verschaeren, Zirkzee et Kristoffer Olsson, remplacés par Majeed Ashimeru, Benito Raman et Francis Amuzu. Côté gantois, Vadis est contraint de sortir sur blessure et est remplacé par Andrew Hjulsager. Blessé, Ashimeru ne reste qu’un quart d’heure sur le terrain avant d’être substitué par Marco Kana et quitter la pelouse en larmes.

Les deux formations ne parviennent pas à se départager et se dirigent alors vers la prolongation.