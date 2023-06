La Gantoise nargue (gentiment) le Standard après l’avoir doublé pour Pieter Gerkens

Le président Gantois Ivan De Witte l’avant annoncé plutôt ce lundi, c’est désormais officiel : Pieter Gerkens, en fin de contrat à l’Antwerp, a signé en faveur de La Gantoise.

Si le milieu de terrain de 28 ans a finalement décidé de rejoindre les Buffalos, il aurait également pu opter pour le Standard, très intéressé par les services du Belge afin de renforcer son entrejeu.

Sur ses réseaux sociaux, le club gantois a publié une courte vidéo pour annoncer l’arrivée de Pieter Gerkens. Une vidéo dans laquelle les derniers vainqueurs des Europe Play-offs n’ont pas manqué de narguer le Standard, doublé au dernier moment par La Gantoise. On y voit un serveur apportant au joueur un plateau, sur lequel se trouvent des cuberdons (spécialité gantoise) et des gaufres de Liège. Sans hésiter, Gerkens tend sa main et prend… un cuberdon. La direction liégeoise appréciera le clin d’œil !