La Gantoise invaincue et en tête du championnat : l’outsider se mue en favori

Pour rêver plus grand, le mercato estival était essentiel. Le plus gros point d’interrogation concernait l’avenir de ses deux serial buteurs : Gift Orban et Hugo Cuypers. Malgré de nombreuses sollicitations et une grosse offre de Tottenham pour son attaquant nigérian, Gand a réussi à conserver ses deux joueurs phares. Si le club a pu refuser autant d’argent, c’est notamment parce qu’il a touché un chèque de 12M€ pour Joseph Okumu alors que Vadis et Alessio Castro-Montes ont également quitté le club.

Pour combler ses départs, Gand a dépensé plus de 11M€ mais ne semble pas s’être trompé. Venu de Courtrai pour remplacer Okumu, Tsuyoshi Watanabe est le Gantois avec le plus grand temps de jeu cette saison. Arrivé pour 4M€, Archie Brown est indiscutable dans l’équipe depuis sa signature, bien aidé par sa polyvalence qui lui permet de jouer en défense centrale ou comme piston gauche. Ismaël Kandouss est également très souvent titulaire. Parmi les grosses arrivées, seul Omri Gandelman n’a pas encore réellement fait son trou même si son temps de jeu est de plus en plus important.