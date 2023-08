La Gantoise fait revenir Noah Fadiga en Belgique

Noah Fadiga a signé un contrat de trois saisons avec La Gantoise. Les Buffalos ont confirmé son arrivée mardi soir. Le mois dernier, Fadiga, âgé de 23 ans, avait déclaré souffrir de problèmes cardiaques. Après des examens approfondis, il a reçu le feu vert pour poursuivre sa carrière sans aucun risque, a indiqué le club.

Ces problèmes cardiaques ont toutefois mis fin à son contrat avec le Stade brestois, club de Ligue 1, il y a quelques semaines. Fadiga n'était à Brest que depuis l'été dernier, où il avait été transféré d'Almelo (Pays-Bas). Il a joué un total de 22 matches pour le club français.

Jusqu'en 2020, l'ailier sénégalo-belge a joué pour les Espoirs du Club de Bruges, avec un passage au FC Volendam aux Pays-Bas. Il a également commencé sa formation à Gand et l'a poursuivie à Anderlecht.

"Noah est un jeune latéral dynamique qui peut être utilisé sur les deux côtés", a déclaré Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise. "Il est de retour dans la ville où sa carrière a commencé. Sa famille avait et a toujours des liens avec les Buffalos. C'est donc un peu un retour à la maison."

Son père, Khalilou Fadiga, a lui aussi été confronté à des problèmes cardiaques au cours de sa carrière de footballeur. L'ancien attaquant international sénégalais du SK Lommel, du Club de Bruges a appris lors de tests médicaux à l'Inter Milan, avant la saison 2003-2004, qu'il souffrait d'arythmie cardiaque. Fadiga a finalement décidé de poursuivre sa carrière.

Un an plus tard, il s'est effondré avant un match à Bolton, en Angleterre, et un défibrillateur lui avait alors sauvé la vie. Il avait toutefois continué de jouer notamment à Gand et au Germinal Beerschot jusqu'en décembre 2008.