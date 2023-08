La Gantoise et le Club Bruges se qualifient pour les barrages de la Conference League

En soirée, le Club Bruges se déplaçait en Islande, au KA Akureyri, pour valider sa qualification pour les barrages. Vainqueurs 5-1 à l’aller, les Blauw en Zwart n’ont pas tremblé et l’ont emporté sur le même score (1-5).

Pour ses premières minutes avec le Club cette saison, Dedryck Boyata a trouvé le chemin des filets et donné l’avantage aux siens en début de rencontre (7'). Le nouveau venu Michal Skoras a ensuite inscrit son premier but avec Bruges (45+3'), avant que Roman Yaremchuk ne plante un triplé (57', 66' et 75').

Lors des barrages, les Brugeois affronteront un adversaire nettement plus fort… Osasuna, 7e de la Liga l’an dernier.

De son côté, La Gantoise devra se défaire de l'APOEL Nicosie pour accéder aux groupes de la Conference League. Les matches allers sont prévus le jeudi 24 août. Les retours se joueront une semaine plus tard.