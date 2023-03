La Gantoise - Anderlecht : les deux statistiques qui pourraient faire peur aux Mauves

Anderlecht se rend à la Gantoise ce dimanche ! Objectif : remporter les trois points, précieux dans la course au top huit et aux European Playoffs. Si les Anderlechtois restent sur une qualification européenne et une très bonne prestation face au Standard, il y a de quoi se faire quelques soucis pour eux quand on regarde leurs statistiques face aux équipes du top huit actuel. En effet, jamais cette saison Anderlecht n’est parvenu à battre une seule de ces huit équipes.

En douze rencontres disputées face à Genk, l’Union Saint-Gilloise, l’Antwerp, le Club Bruges, La Gantoise, Westerlo, le Standard et le Cercle Bruges, Anderlecht a totalisé huit défaites et quatre partages. Pas rassurant quand on connaît l’objectif des Mauves, se qualifier pour ce top huit rempli d’équipes qu’ils ne parviennent pas à battre.

Autre statistique légèrement inquiétante, lors des dix dernières rencontres (neuf en Pro League, une en Coupe de Belgique) entre les deux clubs disputées à Gand, Anderlecht n’en a gagnés qu’une seule et cela remonte au 22 décembre 2016 ! Dans les neuf autres rencontres, cinq ont été remportées par La Gantoise et quatre se sont terminées par un partage.

Mais si cela n’est pas très rassurant pour les Mauves, seule la vérité du terrain compte. À eux de faire mentir ces statistiques.