Sans transition, mais vraiment aucune, on passe d’un univers sinistre et sanglant à… Moving Out 2, un jeu tout mignon, tout coloré où, pour les plus anglophones d’entre vous, vous devrez aider des personnages à déménager et emménager. Moving Out 2 pourra se jouer en mode solo et en mode co-op ! Si la Valérie Damidot ou le Marc-Emmanuel qui sommeille en vous frétille d’impatience en voyant la bande-annonce, alors ce jeu est pour vous.

Moving Out 2 sortira en 2023 et sur Switch, PS4, PS5, Xbox ONE, XBOX Series X|S et sur Steam.