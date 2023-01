La galette des rois offerte par les commerçants… C’était à Waremme en 2005

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2005. Quand les commerçants de la ville de Waremme ont décidé d’offrir une galette des rois à leurs clients.

Cela ne s’invente pas, les boulangers, pâtissiers et autres commerces ont délaissé la glace...pour la pâtisserie de saison en ce début d’année. Pour la 4e année, les commerçants proposent à leurs clients une galette des rois géante. L’ensemble compte 50 parts de 60 cm pour comptabiliser 30 mètres de long de quoi.

Cerise sur le gâteau, celui qui trouvera la fève cela le Roi ou la Reine mais remportera aussi 250 euros en bon d’achat offert par l’union des commerçants de Waremme.

Regardez plutôt !