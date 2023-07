La Galerie Léopold II à Spa rouverte au public : touristes et Spadois admiratifs !

" Vraiment une belle clarté et une réalisation magnifique, s’exclame un touriste, au niveau du carrelage, le revêtement de sol est super beau, ça a dû être un travail assez impressionnant, et tout ce qui est ferronnerie est vraiment magnifique." Cette autre touriste est aussi tombée sous le charme du monument rénové avec une petite réserve : " c’est très joli mais j’aurais préféré des vitraux plutôt que des lambris, un travail très bien fait; ce qui me plaît, c’est la vue en longueur, le travail du fer forgé et les quelques vitraux colorés au-dessus en forme d’étoiles". Ce Spadois souligne surtout la beauté du sol : " il n’était vraiment pas terrible avant, aujourd’hui c’est superbe sans oublier la couleur très claire et les petits détails ; elle a été très bien rénovée." Admiratif aussi ce Spadois à la retraite mais craintif pour l’avenir de la Galerie : " c’est dommage qu’on la laisse ainsi libre parce qu’avec les jeunes, ça va être démoli. Il n’y a pas de surveillance ici et avec la drogue dans le parc, ça voyage… J’ai connu la Galerie bien avant sa restauration : il pleuvait même en-dessous ; il y a plus de trois ans qu’on avait promis de la refaire, il a fallu qu’elle tombe presqu’en ruines pour y travailler. C’est un bon investissement si on en prend soin! ".

Dans l’immédiat, il reste à espérer que le public des Francofolies qui se massera sous la Galerie lors des concerts respecte les lieux ; ce serait déjà un pas très encourageant.