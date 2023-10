La Galerie Gomis, un nouveau lieu pour la photographie africaine contemporaine

L’ouverture d’un nouvel espace présentant de l’art non occidentalo-centré est toujours une bonne nouvelle. La Galerie Gomis, installée à Bruxelles début septembre, se consacre à la photographie issue du continent africain et des artistes de la diaspora. Pour sa première exposition, Sanlé Sory x Kyle Weeks Intersections of African Youth, la fondatrice de la galerie, Marie Gomis-Trezise, croise le passé et le présent de la jeunesse africaine à travers des photos, notamment en studio, des années 70 et des portraits contemporains des années 2020. Intersections of African Youth réunit les images du Burkinabé internationalement reconnu Sanlé Sory, 80 ans, et du Namibien de 32 ans Kyle Weeks qui révèlent chacun, à un demi-siècle d’écart, la créativité de la jeunesse africaine.