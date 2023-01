La galère pour franchir une dune : cette vidéo qui résume parfaitement la complexité du Dakar

Le Dakar a modifié jeudi son parcours en raison des conditions climatiques en Arabie saoudite qui ont rendu inaccessible le site de campement qui devait accueillir les participants vendredi soir. "Les fortes pluies de ces derniers jours ayant inondé le site initialement prévu pour l'installation du bivouac à al-Duwadimi, il ne sera pas possible d'accueillir la caravane du Dakar sur le site initialement prévu", indique Amaury Sport Organisation (ASO).

Le rallye-raid Dakar 2023 s'est élancé le 31 décembre des rivages de la Mer Rouge pour deux semaines et plus de 8.000 km dans les sables d'Arabie Saoudite, pour la quatrième année consécutive. L'arrivée est prévue le 15 janvier à Dammam, sur le golfe persique.

L'épreuve est particulièrement exigeante et une image captée ce mercredi illustre parfaitement sa complexité. On y voit Carlos Sainz, pilote Audi, tentant de grimper une dune. Son essai dure de longues secondes avant de trouver une issue positive.

On imagine aisément la fatigue des pilotes après une longue journée de course. Demandez l'avis de Sébastien Loeb (BRX), qui s'est retrouvé sur le flanc et a perdu pratiquement deux heures dans l'étape de jeudi.