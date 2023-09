La galère d’écoles en immersion pour recruter et garder des professeurs venus de Flandre

Il faudrait réinjecter à haute dose des cours de langues dans la formation des futurs enseignants francophones

Pour Amélie Meulder, l’une des solutions pour avoir plus d’enseignants capables de donner cours e néerlandais passe par une petite révolution dans la formation des futurs profs. "Par exemple, il faudrait réinjecter à haute dose des cours de linguistique, des cours de langues dans la formation des futurs enseignants francophones. Ça ne veut pas nécessairement dire allonger leur cursus, mais plutôt remettre un volet de la formation qui existait avant et qui a été retiré, tant au niveau des formations des profs de maternelle, primaire ou secondaire. On demande donc que cela revienne".

Pour l’instant, faute de trouver des profs qualifiés pour donner ces cours en néerlandais, des écoles suspendent ce volet immersion et engagent quelqu’un pour donner le même cours, mais en français. "On se retrouve alors dans un cercle vicieux. Les parents et les enfants s’étaient engagés dans un projet, ils constatent sur le terrain que ce n’est pas le cas et alors, finalement, quittent l’immersion. Et l’école".

Selon Amélie Meulder, la situation menace aujourd’hui l’existence-même de ces filières d’immersion au sein de certaines écoles.