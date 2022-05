La gaffe de George W. Bush : "Une invasion totalement injustifiée de l’Irak. Je veux dire… de l’Ukraine"

Alors qu’il prononçait un discours à Dallas, au Texas, dans lequel il critiquait le système politique en Russie et dénonçait l’invasion en Ukraine, l’ancien président des Etats-Unis, George W. Bush, a fait un lapsus plutôt embarrassant. Il a qualifié, par erreur, l’invasion de l’Irak de "brutale" et d'"injustifiée" avant de se reprendre et d’expliquer qu’il voulait parler de l’Ukraine.

"Il en résulte une absence d’équilibre des pouvoirs en Russie et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak", a déclaré George W. Bush, avant de se reprendre et de secouer la tête. "Je veux dire, de l’Ukraine."

Devant l’audience hilare, George W. Bush a remis sa gaffe sur le compte de l’âge : “J’ai 75 ans…”

Pour rappel, en 2003, George W. Bush, alors président des Etats-Unis, avait ordonné l’invasion en Irak, prétextant une menace d'armes de destruction massive. Ce qui s'est finalement avéré être faux. Une décision jugée injustifiée par la communauté internationale.