La gaffe de Doku avec le Roi Philippe : "Ça va tranquille et toi ?"

Au cours du dernier Euro, les Diables avaient décidé d'établir leur camp de base à Tubize. C'est là que le roi Philippe est venu encourager les joueurs avant leur premier rendez-vous. Une visite royale qui a valu une belle anecdote pour le jeune Jérémy Doku (19 ans). Il revient sur cet échange, entouré de ses équipiers de Rennes et RMC Sport.

"On nous dit que le Roi il va venir nous rendre visite aujourd'hui. Moi dans ma tête je me dis : 'Waw le Roi va venir, c'est une dinguerie'. On nous explique comment on doit lui parler. Tout le monde était sérieux, sur la ligne. Je vois Romelu il est hyper sérieux et tout alors que moi je suis le seul qui rigole."

Le Roi salue tous les joueurs un par un et vient ensuite le moment où il arrive à la hauteur de l'ailier belge. "Quand mon tour arrive, j’avais tout oublié. J’étais stressé. Il me donne la main et Eden, qui était capitaine, me présente en disant : 'Ça c'est Jérémy'. On se dit bonjour puis il me demande si ça va et là je lui réponds : 'Oui, tranquille et toi ?’. Je crois qu’il était choqué, mais qu’il a quand même bien aimé”, raconte l'ex-Anderlechtois sur un ton amusé.

Une première dont Jérémy Doku se souviendra !