La gâchette rapide : Théo Hernandez douche le Maroc avec l’un des buts les plus rapides de l’histoire du Mondial

Il ne fallait pas arriver en retard au stade pour voir la France prendre les devants en demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc.

Dans une enceinte survoltée, complètement acquise à la cause des Lions de l’Atlas, le public a pris une claque dès le début du match. Après une tentative de Kylian Mbappé contrée par la défense marocaine, le ballon est revenu dans la zone de Théo Hernandez. Dans une position pourtant assez inconfortable, le joueur de l’AC Milan a réalisé un geste technique de haute volée pour permettre aux Bleus de prendre les devants. Selon Opta, il s’agit d’ailleurs du but le plus rapide en demi-finale de Coupe du monde depuis 1958.