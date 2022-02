La FWB se dote d'un Conseil des hôpitaux universitaires

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi de mettre sur pied un Conseil des hôpitaux universitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Celui-ci aura pour mission de remettre au gouvernement des avis sur des matières diverses: prix d'hébergement, appareillages des services médicotechniques lourds, plans de construction des hôpitaux universitaires, agréments, participation d'un hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional, ou encore les activités de revalidation.

Plusieurs missions

Il sera également chargé d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, mais aussi d'une mission de conseil plus large lui permettant de répondre à toute demande relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des hôpitaux universitaires.

"Les avis de ce conseil seront aussi importants dans le cadre de certaines des réformes des hôpitaux annoncées par le ministre fédéral de la santé, notamment la répartition et l'agrément des soins suprarégionaux, lesquels concerneront aussi les hôpitaux universitaires", note la ministre Valérie Glatigny en charge des hôpitaux universitaires.