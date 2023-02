La FWB donne un nouveau coup de pouce au secteur des jeux vidéo

Le secteur du jeu vidéo, encore embryonnaire en Belgique francophone mais dopé par une croissance soutenue et quelques succès portés par des sociétés comme Appeal Studios à Charleroi ou Fishing Cactus à Mons, fait l'objet d'un soutien volontariste des politiques publiques depuis quelques années, que ce soit au niveau communautaire (via ce soutien au prototypage), régional (via une ligne de financement au sein de Wallimage) et désormais fédéral (via l'ouverture du Tax Shelter au jeu vidéo depuis le 1er janvier 2023).