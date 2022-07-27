Майбутня королева бельгійців у камуфляжній формі | La future reine à l'entraînement

Якщо ви побачите останні фотографії принцеси Елізабет, ви можете бути здивовані!

Елізабет з'явилася в камуфляжі, з гримом на обличчі, у повній військовій формі, від каски до окулярів, не забуваючи про гвинтівку та великий рюкзак.

Принцеса була в тренувальному таборі в Арлоні разом з іншими колишніми студентами Королівської військової школи. Вона провела там рік, разом із колишніми однокласниками та бере участь у етапах посилення.

Їі брат Габріель, 19 років, також піде до цієї школи наприкінці серпня.

Це традиція бельгійської королівської родини: чимало її членів навчалися у Королівській військовій школі. Наприклад, король Філіп має ліцензії пілота-винищувача, парашутиста та пара-коммандо.