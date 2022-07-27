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Майбутня королева бельгійців у камуфляжній формі | La future reine à l'entraînement

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Якщо ви побачите останні фотографії принцеси Елізабет, ви можете бути здивовані!

Елізабет з'явилася в камуфляжі, з гримом на обличчі, у повній військовій формі, від каски до окулярів, не забуваючи про гвинтівку та великий рюкзак.

 

Принцеса була в тренувальному таборі в Арлоні разом з іншими колишніми студентами Королівської військової школи. Вона провела там рік, разом із колишніми однокласниками та бере участь у етапах посилення.

Їі брат Габріель, 19 років, також піде до цієї школи наприкінці серпня.

Це традиція бельгійської королівської родини: чимало її членів навчалися у Королівській військовій школі. Наприклад, король Філіп має ліцензії пілота-винищувача, парашутиста та пара-коммандо.

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La future reine des Belges à l'entraînement

Le Palais royal révèle ce mercredi des photos de la princesse Elisabeth grimée et en tenue de camouflage.

Elle participe durant ce mois de juillet à un camp d'été de l'Ecole Royale Militaire.
Ces entraînements sur le terrain doivent permettre à Elisabeth de mettre en pratique ce qu'elle a appris lorsqu'elle a passé un an à l'Ecole royale militaire.
Au programme du stage : techniques de patrouille, sens du leadership, résistance au stress et à la fatigue.

Le Prince Gabriel, deuxième enfant du couple royal, entrera lui aussi à l'Ecole Royale Militaire, à la fin du mois d'août.

Erwin Ceuppens
Erwin Ceuppens

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