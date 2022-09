La future Maison bruxelloise de l'Autisme sera implantée sur l'ancien site des casernes

La future Maison bruxelloise de l'Autisme sera aménagée sur l'ancien site des casernes. Ainsi en a décidé jeudi le gouvernement bruxellois. Le projet est confié à la Société régionale d'Aménagement Urbain (SAU). L'implantation se fera au sein du nouveau quartier de Usquare.brussels à Ixelles.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), en charge de ce dossier, une étude de faisabilité a été menée par le centre de recherche ACTE de l'ULB suivant une méthodologie participative à laquelle ont largement contribué les acteurs concernés, à savoir les associations, les personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique, leurs familles, le secteur médical et professionnel.

Trois axes de missions prioritaires pour la Maison bruxelloise de l'Autisme ont été dégagés : guidance et soutien, formations, loisirs et rencontres.

Dans le cadre du développement de Usquare.brussels, une opportunité se présente pour la localisation de la Maison bruxelloise de l'Autisme susceptible de rencontrer les attentes du secteur exprimées lors de l'étude de faisabilité. Toujours d'après Rudi Vervoort, ce projet répond également à la volonté du gouvernement bruxellois et des Commissions communautaires de mener une politique du handicap plus inclusive.

Le site proposé se situe à l'angle entre la rue Fritz Toussaint et la rue Juliette Wytsman. Il se situe en vis-à-vis du futur grand espace vert du site. Le lieu identifié est composé d'un ensemble de bâtiments existants à rénover totalisant environ 1.035 m² de superficie de plancher hors sol.

Un chef de projet sera désigné très prochainement.

"Grâce à l'espace et à la disposition du bâti, nous pourrons développer un réel lieu d'accueil, de partage et d'écoute dans un cadre agréable et familier et non pas médicalisé. Le lien avec les Universités sera facilité mais également les synergies avec l'ensemble des occupants du site... Nous avons l'ambition de donner une place à l'autisme au cœur de la Ville", a commenté le ministre-président bruxellois, cité dans un communiqué.