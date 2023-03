La fusion UBS-Credit Suisse ne rassure pas les bourses asiatiques

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo perdait 0,98% vers 03H45 GMT, lesté notamment par ses valeurs bancaires. A Hong Kong, les pertes de l'indice Hang Seng étaient pires (-2,51%), tandis que les Bourses de Shanghai et Shenzhen étaient, elles, en petite hausse. Matt Simpson, analyste de City Index, relevait toujours une "forte dose de suspicion et de paranoïa" sur les marchés asiatiques dans une note publiée lundi. "Les incertitudes pourraient rester élevées pendant un certain temps" en dépit des diverses mesures de soutien au secteur bancaire, prévenait aussi Stephen Innes de SPI Asset Management.

Hong Kong

Les autorités asiatiques tentaient lundi de rassurer leurs propres marchés. L'autorité monétaire de Hong Kong a ainsi qualifié d'"insignifiant" l'impact de la saga Credit Suisse sur son système bancaire, précisant que les actifs de la banque helvétique à Hong Kong représentaient "moins de 0,5% des actifs totaux du système bancaire" de la ville.

Tokyo

A Tokyo, le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno a de nouveau assuré lundi que les établissements financiers nippons disposaient de "liquidités et capitaux abondants" et que le marché financier était "globalement stable".

A l'issue d'intenses négociations ce week-end, le premier groupe bancaire suisse UBS va racheter pour une bouchée de pain son rival en difficulté Credit Suisse, avec d'importantes garanties du gouvernement de Berne qui espère ainsi avoir évité une crise majeure et regagné la "confiance" des investisseurs du monde entier.

Du Trésor américain à la Banque centrale européenne (BCE), ce rachat avait été aussitôt salué par ceux qui craignaient un nouvel emballement des marchés, déjà rendus fébriles par la récente chute de la Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales aux États-Unis. La présidente de la BCE Christine Lagarde a estimé que ce rachat allait "contribuer à rétablir des conditions de marché ordonnées".