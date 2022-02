La fusion nucléaire serait-elle l’énergie du futur ? Les chercheurs européens à la pointe dans le domaine

Le Dr Jef Ongena dirige le laboratoire de physique des plasmas à l’Ecole Royale Militaire, il nous explique en quelques mots : "Au contraire de la fission nucléaire comme dans nos centrales nucléaires actuelles, on va fusionner deux atomes légers exemple deux isotopes de l’Hydrogène à une température de 150 millions °C. Cette réaction va générer une quantité énorme d’énergie pour une quantité de combustible minime. Par comparaison, il faut 10 millions de fois plus de combustibles dans une usine à gaz ou à charbon pour produire la même quantité d’énergie. Et cerise sur le gâteau, c’est une énergie propre puisque le déchet principal de la réaction est l’Hélium un gaz inerte et non radioactif."

On croit rêver, pas déchets radioactifs à gérer pendant les 100.000 ans qui viennent. Les combustibles sont répandus sur Terre, bon marché et facile à fabriquer et l’on n’en a pas besoin de grosses quantités.

Avec la fusion nucléaire, il en faudrait à peine 15 grammes pour couvrir les besoins d’un Européen moyen en électricité, pendant toute sa vie. Côté sécurité, c’est une énergie sûre qui n’est pas basée sur une réaction en chaîne comme dans nos réacteurs nucléaires actuels. "S’il y a un problème, on peut fermer le robinet de gaz et la réaction s’arrête en quelques secondes. "Aucun danger d’emballement comme cela s’est passé à Tchernobyl" : insiste notre expert.