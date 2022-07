La fusion des communes de Bastogne et Bertogne approuvée par les deux conseils communaux

Benoit Lutgen, bourgmestre de Bastogne a, lui, rappelé que le Parlement wallon incitait les fusions volontaires de communes et que l’organisation d’une consultation populaire en tant que telle n’était en rien obligatoire. Le bourgmestre souligne, par contre, l’organisation de rencontres citoyennes ou encore la distribution d’un folder toutes-boîtes qui donnait la possibilité aux habitants et habitantes d’envoyer leurs remarques, critiques, propositions, etc.

Enfin signalons que la conseillère indépendante bastognarde, Jessica Mayon s’est aussi abstenue, elle formule un autre reproche sur la forme : " En fait, il y a des documents qui ont été ajoutés après l’envoi de la convocation or le le code de la démocratie locale précise bien que tous les documents doivent être mis à disposition de l’ensemble des conseillers le jour de l’envoi de la convocation. " Jessica Mayon envisage d’introduire un recours.

A présent, la proposition commune de fusion va être soumise au Gouvernement wallon. Le Parlement wallon devrait se prononcer d’ici la fin de l’année. Le nom proposé pour la nouvelle commune est Bastogne.