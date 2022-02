La fusion de Bastogne et de Bertogne "n'est pas un mariage subi mais choisi"

C'est une première en Wallonie depuis la fusion des communes en 1977: les communes de Bastogne et Bertogne ont annoncé leur intention de fusionner au sein d'une même commune. "Ce sera un mariage choisi et non un mariage subi", a assuré le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen, à l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi à la lisière des deux communes.

"Depuis de nombreuses années, les communes de Bastogne et Bertogne entretiennent des liens forts", a affirmé le bourgmestre de Bertogne, Christian Glaude. "Les communes connaissent des évolutions démographiques similaires, elles partagent le même bassin de vie, les mêmes habitudes, les mêmes coutumes. La guerre nous a unis par le passé."

Benoit Lutgen souligne aussi l'existence de réalités légales communes, en termes de sécurité notamment, mais également de nombreuses synergies, dans des domaines tels que la propreté, l'environnement, l'énergie, le climat, la culture, ou encore en matière de marchés publics conjoints.

"Fusionner, c'est préparer l'avenir, renforcer la proximité et améliorer les services", a fait valoir Christian Glaude. "C'est aussi plus de moyens financiers pour plus de projets", a dit Benoit Lutgen, évoquant notamment les effets d'échelle ou encore l'augmentation du fonds des communes liée à la diminution de la densité de population qu'entraînera la fusion.

"Nous bénéficierons d'une capacité financière d'investissement accrue, le gouvernement wallon exprimant le souhait d'encourager les fusions volontaires des communes. Cette fusion nous donnera également plus de poids dans les structures externes."

Plusieurs étapes baliseront le processus, dont une décision de principe à adopter par les deux conseils communaux pour le 31 octobre 2022 au plus tard. "La participation sera au cœur de cette démarche, avec huit rencontres citoyennes pour être au plus près des citoyens", selon Benoit Lutgen.

La fusion effective devrait intervenir lors de l'installation des conseils communaux résultant des prochaines élections, en décembre 2024. Les deux bourgmestres insistent sur le fait que l'intégralité des emplois communaux seront maintenus. La fusion des communes entraînant une fusion des organes (conseil, collège, CPAS), elle entraînera la disparition de 24 mandats communaux. La future entité comptera plus de 20.000 habitants pour une superficie de 264,69 km².