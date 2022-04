La fusée Primoz Roglic remporte le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque devant Remco Evenepoel

La fusée Primoz Roglic a remporté ce lundi la première étape du Tour du Pays basque (World Tour), un contre-la-montre très court mais technique de 7.5 kilomètres à Hondarribia. Le Slovène s’est montré le plus rapide avec un chrono de 9 minutes et 48 secondes et endosse le premier maillot de leader. Il a devancé les coureurs de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl Remco Evenepoel de 5'' et Rémi Cavagna de 16''.

Comme lors de deux dernières éditions, les spécialistes du chrono ont la possibilité de se mettre en évidence sur la première étape. Si le parcours est plutôt court, les coureurs doivent néanmoins se farcir trois côtes plutôt raides dont la première ascension de San Telmo (500 mètres à 9% de pente moyenne).

En l’absence de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), double Champion du monde de la discipline, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur de l’édition 2021, était attendu au rendez-vous à l’instar du Belge Remco Evenepoel.

Et les deux coureurs n’ont pas déçu. Le Belge de 22 ans a d’abord pulvérisé le chrono du Français Rémi Cavagna de 11'' (9 minutes et 53 secondes) avant que "Rogla", parti en dernière position, ne mette tout le monde d’accord pour s’offrir son troisième succès de la saison.

Mardi, le peloton s’attaquera à la deuxième étape du Tour du Pays basque disputée sur 207.9 kilomètres entre Leitza et Viana.