La Fureur de Lire - Autrement

Autour du " Lire autrement " pour mettre en avant les façons de lire inattendues, dans des lieux insolites. Lire avec les yeux, les oreilles, les doigts, lire et se faire lire des histoires, lire et ne pas aimer ça, lire des albums jeunesse, des BD et en redemander, lire dans une autre langue et même en langue régionale…N’avoir honte de rien, excepté de ne pas essayer de lire, surtout autrement.

Pour se lancer dans l’aventure, des activités et des rencontres à retrouver dans le programme de la Fureur de Lire entre le 12 et le 16/10. Et des actions et publications à disposition, bien au-delà du mois d’octobre.