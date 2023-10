La Fureur de lire 2023, une initiative pleine de sens à l'heure du digital

Ce mercredi 11 octobre 2023 commence, jusqu'à dimanche, en Wallonie et à Bruxelles, une initiative bien instituée mais qui mérite un coup de projecteur : la Fureur de lire 2023.

Pour certains, la lecture est une activité importante et présente dans leur vie que l'on n'a pas besoin de défendre. Pour d'autres, les arguments du neuroscientifique Michel Desmurget peuvent se révéler intéressantes.

Lire, une activité qui empêche de devenir..."crétin.e"

En 2019, le spécialiste des sciences du système nerveux, Michel Desmurget publiait un livre au titre sans détour La fabrique du crétin digital. Repris récemment par une radio française, ce livre expose les dangers de l'exposition aux écrans pour les enfants mais aussi les bienfaits d'une activité connue mais parfois négligée : la lecture. Comme il le résume bien lui-même : "la lecture va affecter toutes les compétences. Elle a des impacts majeurs sur le langage, l’imagination, la créativité, l’expression écrite. Plus nous lisons, plus nous sommes capables de structurer notre pensée, d’organiser nos idées. Plus les enfants lisent, plus ils sont à l’aise à l’oral aussi. " La lecture affecte aussi l'intelligence sociale et émotionnelle : "ce sont les mêmes réseaux neuronaux qui vont s’activer quand le cerveau va réagir à un sentiment réellement vécu qu’à une émotion vécue dans un bouquin ".

Pour ceux qui hésitaient encore à se rendre à la Fureur de Lire 2023, les motivations possibles sont maintenant clairement évoquées. D'ailleurs le nouvel ouvrage de Michel Desmurget s'intitule Faites-les lire !.

La Fureur de lire 2023 fait entrer les livres dans la vie des enfants

La Fureur de lire est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui dure cinq jours. Cinq jours pour se nourrir de lectures et se reconnecter au livre, grâce à des rencontres, des expos, des ateliers, des lectures, des concours. L’opération s’adresse à chacun d’entre nous, depuis les tout-petits jusqu’aux aînés. Les auteurs nordiques sont mis à l'honneur cette année. Et comme chaque année aussi, les plus jeunes se verront offrir Le petit qui monte d'Émile Jadoul. A 3 ans, via les instituteurs et institutrices, les enfants se verront offrir Ribambelle de Mathilde Brosset, une joyeuse histoire d’entraide. Et enfin à partir de six ans, c’est une aventure que leur proposent Marie Colot et Françoise Rogier dans Toute une montagne.